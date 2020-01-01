Токеномика Sora Validator (VAL) Откройте для себя ключевую информацию о Sora Validator (VAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sora Validator (VAL) VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. Официальный сайт: https://sora.org/ Купить VAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Sora Validator (VAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sora Validator (VAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 57,88M $ 57,88M $ 57,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,96M $ 1,96M $ 1,96M Исторический максимум: $ 9,05 $ 9,05 $ 9,05 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0196219 $ 0,0196219 $ 0,0196219 Узнайте больше о цене Sora Validator (VAL)

Токеномика Sora Validator (VAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sora Validator (VAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAL, изучите текущую цену VAL!

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