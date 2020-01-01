Токеномика Sora Validator (VAL)

Токеномика Sora Validator (VAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Sora Validator (VAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Sora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

Официальный сайт:
https://sora.org/

Токеномика и анализ цен Sora Validator (VAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sora Validator (VAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 57,88M
$ 57,88M$ 57,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M
Исторический максимум:
$ 9,05
$ 9,05$ 9,05
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0196219
$ 0,0196219$ 0,0196219

Токеномика Sora Validator (VAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sora Validator (VAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAL, изучите текущую цену VAL!

Прогноз цены VAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.