Токеномика Solomon USDv (USDV) Откройте для себя ключевую информацию о Solomon USDv (USDV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solomon USDv (USDV) Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited. Официальный сайт: https://solomonlabs.org Whitepaper: https://docs.solomonlabs.org Купить USDV сейчас!

Токеномика и анализ цен Solomon USDv (USDV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solomon USDv (USDV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Общее предложение: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Оборотное предложение: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Исторический максимум: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Исторический минимум: $ 0,998914 $ 0,998914 $ 0,998914 Текущая цена: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Узнайте больше о цене Solomon USDv (USDV)

Токеномика Solomon USDv (USDV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solomon USDv (USDV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDV, изучите текущую цену USDV!

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