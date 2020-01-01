Токеномика Solnic (SOLNIC) Откройте для себя ключевую информацию о Solnic (SOLNIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solnic (SOLNIC) The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Официальный сайт: https://www.solniccoin.io Купить SOLNIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Solnic (SOLNIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solnic (SOLNIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,81M $ 3,81M $ 3,81M Общее предложение: $ 939,87M $ 939,87M $ 939,87M Оборотное предложение: $ 939,87M $ 939,87M $ 939,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,81M $ 3,81M $ 3,81M Исторический максимум: $ 0,01108836 $ 0,01108836 $ 0,01108836 Исторический минимум: $ 0,00290478 $ 0,00290478 $ 0,00290478 Текущая цена: $ 0,00405273 $ 0,00405273 $ 0,00405273 Узнайте больше о цене Solnic (SOLNIC)

Токеномика Solnic (SOLNIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solnic (SOLNIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLNIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLNIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLNIC, изучите текущую цену SOLNIC!

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