Токеномика SolMail (MAIL) Откройте для себя ключевую информацию о SolMail (MAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolMail (MAIL) SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address. Официальный сайт: https://solmail.so/ Whitepaper: https://solmail-1.gitbook.io/solmail Купить MAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен SolMail (MAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolMail (MAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 977.78K $ 977.78K $ 977.78K Общее предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Оборотное предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 977.78K $ 977.78K $ 977.78K Исторический максимум: $ 0.07829 $ 0.07829 $ 0.07829 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00097715 $ 0.00097715 $ 0.00097715 Узнайте больше о цене SolMail (MAIL)

Токеномика SolMail (MAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolMail (MAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAIL, изучите текущую цену MAIL!

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