Токеномика Solidly (SOLID) Откройте для себя ключевую информацию о Solidly (SOLID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solidly (SOLID) Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer. Официальный сайт: https://solidly.com Купить SOLID сейчас!

Токеномика и анализ цен Solidly (SOLID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solidly (SOLID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 504,77K $ 504,77K $ 504,77K Общее предложение: $ 89,38M $ 89,38M $ 89,38M Оборотное предложение: $ 12,44M $ 12,44M $ 12,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,63M $ 3,63M $ 3,63M Исторический максимум: $ 7,38 $ 7,38 $ 7,38 Исторический минимум: $ 0,02484492 $ 0,02484492 $ 0,02484492 Текущая цена: $ 0,04056682 $ 0,04056682 $ 0,04056682 Узнайте больше о цене Solidly (SOLID)

Токеномика Solidly (SOLID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solidly (SOLID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLID, изучите текущую цену SOLID!

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