Токеномика Solidly (SOLID)

Токеномика Solidly (SOLID)

Откройте для себя ключевую информацию о Solidly (SOLID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

Официальный сайт:
https://solidly.com

Токеномика и анализ цен Solidly (SOLID)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solidly (SOLID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 504,77K
$ 504,77K$ 504,77K
Общее предложение:
$ 89,38M
$ 89,38M$ 89,38M
Оборотное предложение:
$ 12,44M
$ 12,44M$ 12,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,63M
$ 3,63M$ 3,63M
Исторический максимум:
$ 7,38
$ 7,38$ 7,38
Исторический минимум:
$ 0,02484492
$ 0,02484492$ 0,02484492
Текущая цена:
$ 0,04056682
$ 0,04056682$ 0,04056682

Токеномика Solidly (SOLID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solidly (SOLID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLID, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLID.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLID, изучите текущую цену SOLID!

Прогноз цены SOLID

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.