Токеномика SolDoge (SDOGE)

Токеномика SolDoge (SDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о SolDoge (SDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SolDoge (SDOGE)

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors.

As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow.

The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.

Официальный сайт:
https://www.soldoge.io/

Токеномика и анализ цен SolDoge (SDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolDoge (SDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 96,07K
$ 96,07K$ 96,07K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 96,07K
$ 96,07K$ 96,07K
Исторический максимум:
$ 0,00274738
$ 0,00274738$ 0,00274738
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SolDoge (SDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SolDoge (SDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDOGE, изучите текущую цену SDOGE!

Прогноз цены SDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.