Токеномика Solayer USD (SUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Solayer USD (SUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solayer USD (SUSD) sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Официальный сайт: https://solayer.org/platform/susd Whitepaper: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Купить SUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Solayer USD (SUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solayer USD (SUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,68M $ 11,68M $ 11,68M Общее предложение: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M Оборотное предложение: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,68M $ 11,68M $ 11,68M Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,999698 $ 0,999698 $ 0,999698 Текущая цена: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Узнайте больше о цене Solayer USD (SUSD)

Токеномика Solayer USD (SUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solayer USD (SUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSD, изучите текущую цену SUSD!

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