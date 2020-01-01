Токеномика Solana Spaces (STORE)

Токеномика Solana Spaces (STORE)

Откройте для себя ключевую информацию о Solana Spaces (STORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solana Spaces (STORE)

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

Официальный сайт:
https://solanaspaces.com

Токеномика и анализ цен Solana Spaces (STORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Spaces (STORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 629,21K
$ 629,21K$ 629,21K
Общее предложение:
$ 972,55M
$ 972,55M$ 972,55M
Оборотное предложение:
$ 972,55M
$ 972,55M$ 972,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 629,21K
$ 629,21K$ 629,21K
Исторический максимум:
$ 0,0039126
$ 0,0039126$ 0,0039126
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00063886
$ 0,00063886$ 0,00063886

Токеномика Solana Spaces (STORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solana Spaces (STORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORE, изучите текущую цену STORE!

Прогноз цены STORE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.