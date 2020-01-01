Токеномика Solana Spaces (STORE) Откройте для себя ключевую информацию о Solana Spaces (STORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solana Spaces (STORE) Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Официальный сайт: https://solanaspaces.com Купить STORE сейчас!

Токеномика и анализ цен Solana Spaces (STORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Spaces (STORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 629,21K $ 629,21K $ 629,21K Общее предложение: $ 972,55M $ 972,55M $ 972,55M Оборотное предложение: $ 972,55M $ 972,55M $ 972,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 629,21K $ 629,21K $ 629,21K Исторический максимум: $ 0,0039126 $ 0,0039126 $ 0,0039126 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00063886 $ 0,00063886 $ 0,00063886 Узнайте больше о цене Solana Spaces (STORE)

Токеномика Solana Spaces (STORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana Spaces (STORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STORE, изучите текущую цену STORE!

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