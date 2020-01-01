Токеномика Solana Mascot (LUMIO) Откройте для себя ключевую информацию о Solana Mascot (LUMIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solana Mascot (LUMIO) Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Официальный сайт: https://solanamascot.com/ Купить LUMIO сейчас!

Токеномика и анализ цен Solana Mascot (LUMIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Mascot (LUMIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,00K $ 26,00K $ 26,00K Общее предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Оборотное предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,00K $ 26,00K $ 26,00K Исторический максимум: $ 0,00270052 $ 0,00270052 $ 0,00270052 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Solana Mascot (LUMIO)

Токеномика Solana Mascot (LUMIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana Mascot (LUMIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUMIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUMIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUMIO, изучите текущую цену LUMIO!

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