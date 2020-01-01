Токеномика Solana ID (SOLID) Откройте для себя ключевую информацию о Solana ID (SOLID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solana ID (SOLID) Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Официальный сайт: https://www.solana.id/ Купить SOLID сейчас!

Токеномика и анализ цен Solana ID (SOLID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana ID (SOLID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 905,13K $ 905,13K $ 905,13K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 416,73M $ 416,73M $ 416,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Исторический максимум: $ 0,01632385 $ 0,01632385 $ 0,01632385 Исторический минимум: $ 0,0016976 $ 0,0016976 $ 0,0016976 Текущая цена: $ 0,00217289 $ 0,00217289 $ 0,00217289 Узнайте больше о цене Solana ID (SOLID)

Токеномика Solana ID (SOLID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana ID (SOLID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLID, изучите текущую цену SOLID!

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