Токеномика Solace ($SOLACE) Откройте для себя ключевую информацию о Solace ($SOLACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solace ($SOLACE) Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Официальный сайт: https://www.solacelaunch.com/ Купить $SOLACE сейчас!

Токеномика и анализ цен Solace ($SOLACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solace ($SOLACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,11M $ 4,11M $ 4,11M Исторический максимум: $ 0,04070279 $ 0,04070279 $ 0,04070279 Исторический минимум: $ 0,00306646 $ 0,00306646 $ 0,00306646 Текущая цена: $ 0,00410512 $ 0,00410512 $ 0,00410512 Узнайте больше о цене Solace ($SOLACE)

Токеномика Solace ($SOLACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solace ($SOLACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SOLACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SOLACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SOLACE, изучите текущую цену $SOLACE!

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