Токеномика SNPad (SNPAD) Откройте для себя ключевую информацию о SNPad (SNPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SNPad (SNPAD) SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Официальный сайт: https://snpad.snp.network Whitepaper: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Купить SNPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен SNPad (SNPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNPad (SNPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Общее предложение: $ 280,00M $ 280,00M $ 280,00M Оборотное предложение: $ 280,00M $ 280,00M $ 280,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,82M $ 3,82M $ 3,82M Исторический максимум: $ 0,051834 $ 0,051834 $ 0,051834 Исторический минимум: $ 0,01018394 $ 0,01018394 $ 0,01018394 Текущая цена: $ 0,01364213 $ 0,01364213 $ 0,01364213 Узнайте больше о цене SNPad (SNPAD)

Токеномика SNPad (SNPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SNPad (SNPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNPAD, изучите текущую цену SNPAD!

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