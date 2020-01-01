Токеномика Snowbank (SB) Откройте для себя ключевую информацию о Snowbank (SB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Snowbank (SB) Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting. Официальный сайт: https://www.snowbank.finance/ Купить SB сейчас!

Токеномика и анализ цен Snowbank (SB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snowbank (SB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,31M $ 35,31M $ 35,31M Общее предложение: $ 159,64K $ 159,64K $ 159,64K Оборотное предложение: $ 159,64K $ 159,64K $ 159,64K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,31M $ 35,31M $ 35,31M Исторический максимум: $ 8 356,8 $ 8 356,8 $ 8 356,8 Исторический минимум: $ 138,86 $ 138,86 $ 138,86 Текущая цена: $ 221,21 $ 221,21 $ 221,21 Узнайте больше о цене Snowbank (SB)

Токеномика Snowbank (SB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Snowbank (SB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SB, изучите текущую цену SB!

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