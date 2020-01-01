Токеномика Sniper Search (SS) Откройте для себя ключевую информацию о Sniper Search (SS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sniper Search (SS) 🔎 Sniper Search – Precision Intelligence for Virtuals SniperSearch is a full-spectrum research and analytics layer built to empower users across the Virtuals ecosystem — from first-time contributors to veteran allocators. We cut through noise with structured data, predictive tools, and social signal decoding. Официальный сайт: https://snipersearch.fun/ Купить SS сейчас!

Токеномика и анализ цен Sniper Search (SS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sniper Search (SS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 155,39K $ 155,39K $ 155,39K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 310,78K $ 310,78K $ 310,78K Исторический максимум: $ 0,00127856 $ 0,00127856 $ 0,00127856 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031064 $ 0,00031064 $ 0,00031064 Узнайте больше о цене Sniper Search (SS)

Токеномика Sniper Search (SS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sniper Search (SS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SS, изучите текущую цену SS!

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