Токеномика Smol dodo ($DOD) Откройте для себя ключевую информацию о Smol dodo ($DOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smol dodo ($DOD) $DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that. Официальный сайт: https://smoldod.lol/ Купить $DOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Smol dodo ($DOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smol dodo ($DOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,46K $ 112,46K $ 112,46K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,46K $ 112,46K $ 112,46K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011246 $ 0,00011246 $ 0,00011246 Узнайте больше о цене Smol dodo ($DOD)

Токеномика Smol dodo ($DOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smol dodo ($DOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DOD, изучите текущую цену $DOD!

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