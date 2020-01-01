Токеномика Smol Cat (SMOL) Откройте для себя ключевую информацию о Smol Cat (SMOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smol Cat (SMOL) Smol was a community takeover that happened 04/21/24 after the Dev left the coin. I am one of the admins helping revive the project and wanted to get the listings up to help the community. Официальный сайт: https://smolcatsol.com/ Whitepaper: https://app.gitbook.com/o/TUHUjMGW3QzP3Qy2TqdT/s/ICLtLMWVJTJdpqwAxGxp/ Купить SMOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Smol Cat (SMOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smol Cat (SMOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,69K $ 41,69K $ 41,69K Исторический максимум: $ 0,00133859 $ 0,00133859 $ 0,00133859 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Smol Cat (SMOL)

Токеномика Smol Cat (SMOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smol Cat (SMOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMOL, изучите текущую цену SMOL!

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