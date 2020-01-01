Токеномика SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Откройте для себя ключевую информацию о SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations. Официальный сайт: https://smardex.io/usdn Купить WUSDN сейчас!

Токеномика и анализ цен SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Оборотное предложение: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Исторический минимум: $ 0,921955 $ 0,921955 $ 0,921955 Текущая цена: $ 1,087 $ 1,087 $ 1,087 Узнайте больше о цене SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN)

Токеномика SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WUSDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WUSDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUSDN, изучите текущую цену WUSDN!

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