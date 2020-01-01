Токеномика SMARDEX USDN (USDN)

Токеномика SMARDEX USDN (USDN)

Откройте для себя ключевую информацию о SMARDEX USDN (USDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SMARDEX USDN (USDN)

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:

  • Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
  • Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.

The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

Официальный сайт:
https://smardex.io/usdn

Токеномика и анализ цен SMARDEX USDN (USDN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMARDEX USDN (USDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,71M
$ 3,71M$ 3,71M
Общее предложение:
$ 3,70M
$ 3,70M$ 3,70M
Оборотное предложение:
$ 3,70M
$ 3,70M$ 3,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,71M
$ 3,71M$ 3,71M
Исторический максимум:
$ 1,034
$ 1,034$ 1,034
Исторический минимум:
$ 0,95378
$ 0,95378$ 0,95378
Текущая цена:
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

Токеномика SMARDEX USDN (USDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SMARDEX USDN (USDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDN, изучите текущую цену USDN!

Прогноз цены USDN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.