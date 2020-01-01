Токеномика SMARDEX USDN (USDN) Откройте для себя ключевую информацию о SMARDEX USDN (USDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SMARDEX USDN (USDN) USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.

Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼ Официальный сайт: https://smardex.io/usdn Купить USDN сейчас!

Токеномика и анализ цен SMARDEX USDN (USDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMARDEX USDN (USDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Общее предложение: $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M Оборотное предложение: $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Исторический максимум: $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Исторический минимум: $ 0,95378 $ 0,95378 $ 0,95378 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене SMARDEX USDN (USDN)

Токеномика SMARDEX USDN (USDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SMARDEX USDN (USDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDN, изучите текущую цену USDN!

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