Токеномика SMACKM (SMACKM) Откройте для себя ключевую информацию о SMACKM (SMACKM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SMACKM (SMACKM) $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. Официальный сайт: https://smackm.io/ Whitepaper: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 Купить SMACKM сейчас!

Токеномика и анализ цен SMACKM (SMACKM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMACKM (SMACKM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 235,21K $ 235,21K $ 235,21K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 625,72M $ 625,72M $ 625,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 375,91K $ 375,91K $ 375,91K Исторический максимум: $ 0,00276613 $ 0,00276613 $ 0,00276613 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037591 $ 0,00037591 $ 0,00037591 Узнайте больше о цене SMACKM (SMACKM)

Токеномика SMACKM (SMACKM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SMACKM (SMACKM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMACKM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMACKM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMACKM, изучите текущую цену SMACKM!

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