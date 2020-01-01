Токеномика Slop (SLOP)

Токеномика Slop (SLOP)

Откройте для себя ключевую информацию о Slop (SLOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Slop (SLOP)

Официальный сайт:
https://pump.fun/FqvtZ2UFR9we82Ni4LeacC1zyTiQ77usDo31DUokpump

Токеномика и анализ цен Slop (SLOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Slop (SLOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 136,18K
$ 136,18K$ 136,18K
Общее предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
Оборотное предложение:
$ 999,83M
$ 999,83M$ 999,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 136,18K
$ 136,18K$ 136,18K
Исторический максимум:
$ 0,02885055
$ 0,02885055$ 0,02885055
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0001362
$ 0,0001362$ 0,0001362

Токеномика Slop (SLOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Slop (SLOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLOP, изучите текущую цену SLOP!

Прогноз цены SLOP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.