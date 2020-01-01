Токеномика Skyhash (SKH) Откройте для себя ключевую информацию о Skyhash (SKH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skyhash (SKH) Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia. Официальный сайт: https://skyhash.app/ Whitepaper: https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf Купить SKH сейчас!

Токеномика и анализ цен Skyhash (SKH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skyhash (SKH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Общее предложение: $ 99,00M $ 99,00M $ 99,00M Оборотное предложение: $ 19,72M $ 19,72M $ 19,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Исторический максимум: $ 0,120197 $ 0,120197 $ 0,120197 Исторический минимум: $ 0,03797041 $ 0,03797041 $ 0,03797041 Текущая цена: $ 0,106312 $ 0,106312 $ 0,106312 Узнайте больше о цене Skyhash (SKH)

Токеномика Skyhash (SKH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skyhash (SKH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKH, изучите текущую цену SKH!

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