Токеномика Skullcoin (SKULL) Откройте для себя ключевую информацию о Skullcoin (SKULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skullcoin (SKULL) Skullcoin is a culture-driven meme token built around the 💀 emoji, which has become a widely used symbol of humor and irony in digital communication. The project captures and amplifies the organic use of the skull emoji across platforms like Twitter, Telegram, and TikTok, turning a viral internet behavior into a decentralized network of cultural value. By aligning with an emoji that already dominates online expression, Skullcoin positions itself as a meme asset with built-in relevance and daily visibility, aiming to grow through community-driven narrative and cultural adoption. Официальный сайт: https://skullmeme.com/ Купить SKULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Skullcoin (SKULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skullcoin (SKULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,12K $ 51,12K $ 51,12K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,12K $ 51,12K $ 51,12K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skullcoin (SKULL)

Токеномика Skullcoin (SKULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skullcoin (SKULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKULL, изучите текущую цену SKULL!

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