Токеномика Skey Network (SKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Skey Network (SKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skey Network (SKEY) Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge. Официальный сайт: https://skey.network/ Купить SKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Skey Network (SKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skey Network (SKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,95M $ 8,95M $ 8,95M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 722,90M $ 722,90M $ 722,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,38M $ 12,38M $ 12,38M Исторический максимум: $ 0,55817 $ 0,55817 $ 0,55817 Исторический минимум: $ 0,00802851 $ 0,00802851 $ 0,00802851 Текущая цена: $ 0,01237506 $ 0,01237506 $ 0,01237506 Узнайте больше о цене Skey Network (SKEY)

Токеномика Skey Network (SKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skey Network (SKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKEY, изучите текущую цену SKEY!

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