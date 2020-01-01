Токеномика SISTER (SSTR) Откройте для себя ключевую информацию о SISTER (SSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SISTER (SSTR) The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond. Официальный сайт: https://sstr.fun/ Купить SSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен SISTER (SSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SISTER (SSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 135,98K $ 135,98K $ 135,98K Общее предложение: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B Оборотное предложение: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 135,98K $ 135,98K $ 135,98K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SISTER (SSTR)

Токеномика SISTER (SSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SISTER (SSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSTR, изучите текущую цену SSTR!

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