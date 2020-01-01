Токеномика Simple AI (SMPL) Откройте для себя ключевую информацию о Simple AI (SMPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Simple AI (SMPL) Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. Официальный сайт: https://www.smplai.io/ Купить SMPL сейчас!

Токеномика и анализ цен Simple AI (SMPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simple AI (SMPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,97M $ 1,97M $ 1,97M Исторический максимум: $ 0,02590359 $ 0,02590359 $ 0,02590359 Исторический минимум: $ 0,00277191 $ 0,00277191 $ 0,00277191 Текущая цена: $ 0,01973624 $ 0,01973624 $ 0,01973624 Узнайте больше о цене Simple AI (SMPL)

Токеномика Simple AI (SMPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Simple AI (SMPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMPL, изучите текущую цену SMPL!

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