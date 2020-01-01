Токеномика Shytoshi Kusama (SHY) Откройте для себя ключевую информацию о Shytoshi Kusama (SHY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Официальный сайт: https://shycoincto.com/ Купить SHY сейчас!

Токеномика и анализ цен Shytoshi Kusama (SHY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shytoshi Kusama (SHY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Общее предложение: $ 499,88M $ 499,88M $ 499,88M Оборотное предложение: $ 499,88M $ 499,88M $ 499,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Исторический максимум: $ 0,01461608 $ 0,01461608 $ 0,01461608 Исторический минимум: $ 0,00164504 $ 0,00164504 $ 0,00164504 Текущая цена: $ 0,00352763 $ 0,00352763 $ 0,00352763 Узнайте больше о цене Shytoshi Kusama (SHY)

Токеномика Shytoshi Kusama (SHY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shytoshi Kusama (SHY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHY, изучите текущую цену SHY!

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