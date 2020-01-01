Токеномика Shutter (SHU)

Токеномика Shutter (SHU)

Откройте для себя ключевую информацию о Shutter (SHU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shutter (SHU)

Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.

Официальный сайт:
https://shutter.network
Whitepaper:
https://blog.shutter.network/introducing-shutter-network-combating-frontrunning-and-malicious-mev-using-threshold-cryptography/

Токеномика и анализ цен Shutter (SHU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shutter (SHU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 239,80M
$ 239,80M$ 239,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,44M
$ 4,44M$ 4,44M
Исторический максимум:
$ 6 712 329
$ 6 712 329$ 6 712 329
Исторический минимум:
$ 0,00357481
$ 0,00357481$ 0,00357481
Текущая цена:
$ 0,00443343
$ 0,00443343$ 0,00443343

Токеномика Shutter (SHU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shutter (SHU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHU, изучите текущую цену SHU!

Прогноз цены SHU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.