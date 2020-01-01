Токеномика Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Откройте для себя ключевую информацию о Shrubius Maximus (SHRUBIUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog. Официальный сайт: https://shrubiusmaximus.com/ Купить SHRUBIUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrubius Maximus (SHRUBIUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Исторический максимум: $ 0,00102784 $ 0,00102784 $ 0,00102784 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Токеномика Shrubius Maximus (SHRUBIUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shrubius Maximus (SHRUBIUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHRUBIUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHRUBIUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHRUBIUS, изучите текущую цену SHRUBIUS!

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