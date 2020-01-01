Токеномика Shrub ($SHRUB) Откройте для себя ключевую информацию о Shrub ($SHRUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shrub ($SHRUB) Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Официальный сайт: https://shrub.world/ Купить $SHRUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Shrub ($SHRUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrub ($SHRUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,37K $ 167,37K $ 167,37K Общее предложение: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M Оборотное предложение: $ 999,51M $ 999,51M $ 999,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 167,37K $ 167,37K $ 167,37K Исторический максимум: $ 0,02318307 $ 0,02318307 $ 0,02318307 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016693 $ 0,00016693 $ 0,00016693 Узнайте больше о цене Shrub ($SHRUB)

Токеномика Shrub ($SHRUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shrub ($SHRUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SHRUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SHRUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SHRUB, изучите текущую цену $SHRUB!

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