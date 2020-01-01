Токеномика Shogun (SHOGUN) Откройте для себя ключевую информацию о Shogun (SHOGUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shogun (SHOGUN) The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution. Официальный сайт: https://shogundao.com/ Купить SHOGUN сейчас!

Токеномика и анализ цен Shogun (SHOGUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shogun (SHOGUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,24M $ 3,24M $ 3,24M Исторический максимум: $ 0,176175 $ 0,176175 $ 0,176175 Исторический минимум: $ 0,01257557 $ 0,01257557 $ 0,01257557 Текущая цена: $ 0,154314 $ 0,154314 $ 0,154314 Узнайте больше о цене Shogun (SHOGUN)

Токеномика Shogun (SHOGUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shogun (SHOGUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHOGUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHOGUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHOGUN, изучите текущую цену SHOGUN!

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