Токеномика Shitcoin on TON (SHIT) Откройте для себя ключевую информацию о Shitcoin on TON (SHIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shitcoin on TON (SHIT) Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Официальный сайт: https://tonshitcoin.xyz/ Whitepaper: https://tonshitcoin.xyz/ Купить SHIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Shitcoin on TON (SHIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shitcoin on TON (SHIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,33K $ 67,33K $ 67,33K Общее предложение: $ 72,30M $ 72,30M $ 72,30M Оборотное предложение: $ 72,30M $ 72,30M $ 72,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,33K $ 67,33K $ 67,33K Исторический максимум: $ 0,052987 $ 0,052987 $ 0,052987 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0009312 $ 0,0009312 $ 0,0009312 Узнайте больше о цене Shitcoin on TON (SHIT)

Токеномика Shitcoin on TON (SHIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shitcoin on TON (SHIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIT, изучите текущую цену SHIT!

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