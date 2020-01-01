Токеномика Shield protocol (SHIELD) Откройте для себя ключевую информацию о Shield protocol (SHIELD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Официальный сайт: https://www.shieldprotocol.io/ Whitepaper: https://shield-pro.gitbook.io/shield Купить SHIELD сейчас!

Токеномика и анализ цен Shield protocol (SHIELD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shield protocol (SHIELD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,64K $ 133,64K $ 133,64K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 24,34M $ 24,34M $ 24,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 274,47K $ 274,47K $ 274,47K Исторический максимум: $ 0,04020816 $ 0,04020816 $ 0,04020816 Исторический минимум: $ 0,00481033 $ 0,00481033 $ 0,00481033 Текущая цена: $ 0,00548946 $ 0,00548946 $ 0,00548946 Узнайте больше о цене Shield protocol (SHIELD)

Токеномика Shield protocol (SHIELD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shield protocol (SHIELD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIELD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIELD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIELD, изучите текущую цену SHIELD!

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