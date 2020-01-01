Токеномика Shield protocol (SHIELD)

Токеномика Shield protocol (SHIELD)

Откройте для себя ключевую информацию о Shield protocol (SHIELD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shield protocol (SHIELD)

Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.

Официальный сайт:
https://www.shieldprotocol.io/
Whitepaper:
https://shield-pro.gitbook.io/shield

Токеномика и анализ цен Shield protocol (SHIELD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shield protocol (SHIELD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 133,64K
$ 133,64K$ 133,64K
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 24,34M
$ 24,34M$ 24,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 274,47K
$ 274,47K$ 274,47K
Исторический максимум:
$ 0,04020816
$ 0,04020816$ 0,04020816
Исторический минимум:
$ 0,00481033
$ 0,00481033$ 0,00481033
Текущая цена:
$ 0,00548946
$ 0,00548946$ 0,00548946

Токеномика Shield protocol (SHIELD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shield protocol (SHIELD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIELD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIELD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIELD, изучите текущую цену SHIELD!

Прогноз цены SHIELD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.