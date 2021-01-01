Токеномика Shiba Classic (SHIBC) Откройте для себя ключевую информацию о Shiba Classic (SHIBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shiba Classic (SHIBC) Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Официальный сайт: https://shibaclassic.io Купить SHIBC сейчас!

Токеномика и анализ цен Shiba Classic (SHIBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shiba Classic (SHIBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 220,85K $ 220,85K $ 220,85K Общее предложение: $ 597,98T $ 597,98T $ 597,98T Оборотное предложение: $ 597,98T $ 597,98T $ 597,98T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 220,85K $ 220,85K $ 220,85K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shiba Classic (SHIBC)

Токеномика Shiba Classic (SHIBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shiba Classic (SHIBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBC, изучите текущую цену SHIBC!

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