Токеномика Shaicoin (SHA) Откройте для себя ключевую информацию о Shaicoin (SHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shaicoin (SHA) Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Официальный сайт: https://shaicoin.com/ Whitepaper: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf Купить SHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Shaicoin (SHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shaicoin (SHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26K $ 1,26K $ 1,26K Общее предложение: $ 5,78M $ 5,78M $ 5,78M Оборотное предложение: $ 2,48M $ 2,48M $ 2,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,93K $ 2,93K $ 2,93K Исторический максимум: $ 1,9 $ 1,9 $ 1,9 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00050812 $ 0,00050812 $ 0,00050812 Узнайте больше о цене Shaicoin (SHA)

Токеномика Shaicoin (SHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shaicoin (SHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHA, изучите текущую цену SHA!

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