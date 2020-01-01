Токеномика Shadow Liquid Staking Token (X33) Откройте для себя ключевую информацию о Shadow Liquid Staking Token (X33), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Shadow Liquid Staking Token (X33) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shadow Liquid Staking Token (X33), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,22M $ 12,22M $ 12,22M Общее предложение: $ 536,91K $ 536,91K $ 536,91K Оборотное предложение: $ 536,91K $ 536,91K $ 536,91K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,22M $ 12,22M $ 12,22M Исторический максимум: $ 133,6 $ 133,6 $ 133,6 Исторический минимум: $ 17,34 $ 17,34 $ 17,34 Текущая цена: $ 22,79 $ 22,79 $ 22,79 Узнайте больше о цене Shadow Liquid Staking Token (X33)

Токеномика Shadow Liquid Staking Token (X33): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shadow Liquid Staking Token (X33) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов X33, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов X33. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X33, изучите текущую цену X33!

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