Токеномика Shadow AI (SHADOAI) Откройте для себя ключевую информацию о Shadow AI (SHADOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shadow AI (SHADOAI) The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Официальный сайт: https://shadow-ai.pro/ Купить SHADOAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Shadow AI (SHADOAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shadow AI (SHADOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,10K $ 6,10K $ 6,10K Общее предложение: $ 998,54M $ 998,54M $ 998,54M Оборотное предложение: $ 985,00M $ 985,00M $ 985,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,18K $ 6,18K $ 6,18K Исторический максимум: $ 0,00138371 $ 0,00138371 $ 0,00138371 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shadow AI (SHADOAI)

Токеномика Shadow AI (SHADOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shadow AI (SHADOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHADOAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHADOAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHADOAI, изучите текущую цену SHADOAI!

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