Токеномика Shade Protocol (SHD) Откройте для себя ключевую информацию о Shade Protocol (SHD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shade Protocol (SHD) Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default. Официальный сайт: https://shadeprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.shadeprotocol.io/shade-protocol/ Купить SHD сейчас!

Токеномика и анализ цен Shade Protocol (SHD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shade Protocol (SHD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 4,88M $ 4,88M $ 4,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,20M $ 6,20M $ 6,20M Исторический максимум: $ 95,66 $ 95,66 $ 95,66 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,619905 $ 0,619905 $ 0,619905 Узнайте больше о цене Shade Protocol (SHD)

Токеномика Shade Protocol (SHD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shade Protocol (SHD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHD, изучите текущую цену SHD!

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