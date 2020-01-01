Токеномика Session Token (SESH)

Токеномика Session Token (SESH)

Откройте для себя ключевую информацию о Session Token (SESH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Session Token (SESH)

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

Официальный сайт:
https://getsession.org/
Whitepaper:
https://getsession.org/whitepaper

Токеномика и анализ цен Session Token (SESH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Session Token (SESH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,13M
$ 6,13M$ 6,13M
Общее предложение:
$ 240,00M
$ 240,00M$ 240,00M
Оборотное предложение:
$ 79,22M
$ 79,22M$ 79,22M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,56M
$ 18,56M$ 18,56M
Исторический максимум:
$ 0,158111
$ 0,158111$ 0,158111
Исторический минимум:
$ 0,04027055
$ 0,04027055$ 0,04027055
Текущая цена:
$ 0,077607
$ 0,077607$ 0,077607

Токеномика Session Token (SESH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Session Token (SESH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SESH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SESH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SESH, изучите текущую цену SESH!

Прогноз цены SESH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.