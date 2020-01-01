Токеномика Session Token (SESH) Откройте для себя ключевую информацию о Session Token (SESH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Session Token (SESH) Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Официальный сайт: https://getsession.org/ Whitepaper: https://getsession.org/whitepaper Купить SESH сейчас!

Токеномика и анализ цен Session Token (SESH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Session Token (SESH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,13M $ 6,13M $ 6,13M Общее предложение: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Оборотное предложение: $ 79,22M $ 79,22M $ 79,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,56M $ 18,56M $ 18,56M Исторический максимум: $ 0,158111 $ 0,158111 $ 0,158111 Исторический минимум: $ 0,04027055 $ 0,04027055 $ 0,04027055 Текущая цена: $ 0,077607 $ 0,077607 $ 0,077607 Узнайте больше о цене Session Token (SESH)

Токеномика Session Token (SESH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Session Token (SESH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SESH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SESH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SESH, изучите текущую цену SESH!

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