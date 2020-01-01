Токеномика sealwifhat (SI) Откройте для себя ключевую информацию о sealwifhat (SI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о sealwifhat (SI) $SI is the cutest crypto memecoin on Solana and it's a seal with a hat! The token brings together dogwifhat and seal pup in a unique sea-themed collaboration, sealwifcat! The first 'sea puppy' token is backed by the same team that supported other major Solana memecoins. Официальный сайт: https://www.sealwifhat.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1hJftCb7BGGafcLBl7GPOO-J2tMIiQOq4/view Купить SI сейчас!

Токеномика и анализ цен sealwifhat (SI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене sealwifhat (SI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,44K $ 38,44K $ 38,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,44K $ 38,44K $ 38,44K Исторический максимум: $ 0,03242687 $ 0,03242687 $ 0,03242687 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене sealwifhat (SI)

Токеномика sealwifhat (SI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики sealwifhat (SI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SI, изучите текущую цену SI!

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