Токеномика Savings crvUSD (SCRVUSD)

Токеномика Savings crvUSD (SCRVUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Savings crvUSD (SCRVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Официальный сайт:
https://crvusd.curve.fi/

Токеномика и анализ цен Savings crvUSD (SCRVUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Savings crvUSD (SCRVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 46,15M
$ 46,15M$ 46,15M
Общее предложение:
$ 43,91M
$ 43,91M$ 43,91M
Оборотное предложение:
$ 43,91M
$ 43,91M$ 43,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 46,15M
$ 46,15M$ 46,15M
Исторический максимум:
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13
Исторический минимум:
$ 0,894139
$ 0,894139$ 0,894139
Текущая цена:
$ 1,051
$ 1,051$ 1,051

Токеномика Savings crvUSD (SCRVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Savings crvUSD (SCRVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCRVUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCRVUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRVUSD, изучите текущую цену SCRVUSD!

Прогноз цены SCRVUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.