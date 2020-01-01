Токеномика Savings crvUSD (SCRVUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Savings crvUSD (SCRVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Savings crvUSD (SCRVUSD) Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem. Официальный сайт: https://crvusd.curve.fi/ Купить SCRVUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Savings crvUSD (SCRVUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Savings crvUSD (SCRVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,15M $ 46,15M $ 46,15M Общее предложение: $ 43,91M $ 43,91M $ 43,91M Оборотное предложение: $ 43,91M $ 43,91M $ 43,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,15M $ 46,15M $ 46,15M Исторический максимум: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Исторический минимум: $ 0,894139 $ 0,894139 $ 0,894139 Текущая цена: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Узнайте больше о цене Savings crvUSD (SCRVUSD)

Токеномика Savings crvUSD (SCRVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Savings crvUSD (SCRVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCRVUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCRVUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRVUSD, изучите текущую цену SCRVUSD!

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