Токеномика Santiment Network (SAN)

Токеномика Santiment Network (SAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Santiment Network (SAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Santiment Network (SAN)

Today’s crypto-markets are driven by crowd sentiment. Hype and fear dominate the price action. Santiment delivers clarity, with market sentiment content and datafeeds that can’t be found anywhere else.

Официальный сайт:
https://santiment.net/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1YIoMRuHQ4VgTwqHg7aGJko05GsO68RKO0_W3KPziPIU/edit

Токеномика и анализ цен Santiment Network (SAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Santiment Network (SAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,35M
$ 5,35M$ 5,35M
Общее предложение:
$ 83,34M
$ 83,34M$ 83,34M
Оборотное предложение:
$ 64,05M
$ 64,05M$ 64,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,97M
$ 6,97M$ 6,97M
Исторический максимум:
$ 7,94
$ 7,94$ 7,94
Исторический минимум:
$ 0,00121428
$ 0,00121428$ 0,00121428
Текущая цена:
$ 0,083723
$ 0,083723$ 0,083723

Токеномика Santiment Network (SAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Santiment Network (SAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAN, изучите текущую цену SAN!

Прогноз цены SAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.