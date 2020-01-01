Токеномика Santiment Network (SAN) Откройте для себя ключевую информацию о Santiment Network (SAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Santiment Network (SAN) Today’s crypto-markets are driven by crowd sentiment. Hype and fear dominate the price action. Santiment delivers clarity, with market sentiment content and datafeeds that can’t be found anywhere else. Официальный сайт: https://santiment.net/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1YIoMRuHQ4VgTwqHg7aGJko05GsO68RKO0_W3KPziPIU/edit Купить SAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Santiment Network (SAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Santiment Network (SAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M Общее предложение: $ 83,34M $ 83,34M $ 83,34M Оборотное предложение: $ 64,05M $ 64,05M $ 64,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,97M $ 6,97M $ 6,97M Исторический максимум: $ 7,94 $ 7,94 $ 7,94 Исторический минимум: $ 0,00121428 $ 0,00121428 $ 0,00121428 Текущая цена: $ 0,083723 $ 0,083723 $ 0,083723 Узнайте больше о цене Santiment Network (SAN)

Токеномика Santiment Network (SAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Santiment Network (SAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAN, изучите текущую цену SAN!

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