Токеномика Santa Pepe (SANTAPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Santa Pepe (SANTAPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Santa Pepe (SANTAPEPE) Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸 Официальный сайт: https://santapepe.com/ Купить SANTAPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Santa Pepe (SANTAPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Santa Pepe (SANTAPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,28K $ 6,28K $ 6,28K Общее предложение: $ 989,52M $ 989,52M $ 989,52M Оборотное предложение: $ 989,52M $ 989,52M $ 989,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,28K $ 6,28K $ 6,28K Исторический максимум: $ 0,00087209 $ 0,00087209 $ 0,00087209 Исторический минимум: $ 0,00000434 $ 0,00000434 $ 0,00000434 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Santa Pepe (SANTAPEPE)

Токеномика Santa Pepe (SANTAPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Santa Pepe (SANTAPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANTAPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANTAPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANTAPEPE, изучите текущую цену SANTAPEPE!

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