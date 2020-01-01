Токеномика SANTA by Virtuals (SANTA) Откройте для себя ключевую информацию о SANTA by Virtuals (SANTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SANTA by Virtuals (SANTA) Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use. Официальный сайт: https://santagent.xyz/ Купить SANTA сейчас!

Токеномика и анализ цен SANTA by Virtuals (SANTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SANTA by Virtuals (SANTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Исторический максимум: $ 0,00751454 $ 0,00751454 $ 0,00751454 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00187342 $ 0,00187342 $ 0,00187342 Узнайте больше о цене SANTA by Virtuals (SANTA)

Токеномика SANTA by Virtuals (SANTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SANTA by Virtuals (SANTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANTA, изучите текущую цену SANTA!

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