Токеномика Sandclock (QUARTZ) Откройте для себя ключевую информацию о Sandclock (QUARTZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sandclock (QUARTZ) Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Официальный сайт: https://sandclock.org Whitepaper: https://docs.sandclock.org/current/ Купить QUARTZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Sandclock (QUARTZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandclock (QUARTZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 693,86K $ 693,86K $ 693,86K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,46M $ 9,46M $ 9,46M Исторический максимум: $ 25,83 $ 25,83 $ 25,83 Исторический минимум: $ 0,094028 $ 0,094028 $ 0,094028 Текущая цена: $ 0,094626 $ 0,094626 $ 0,094626 Узнайте больше о цене Sandclock (QUARTZ)

Токеномика Sandclock (QUARTZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sandclock (QUARTZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUARTZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUARTZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUARTZ, изучите текущую цену QUARTZ!

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