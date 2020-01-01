Токеномика San Chan (SAN) Откройте для себя ключевую информацию о San Chan (SAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о San Chan (SAN) Kantaro and his loyal dog, San Chan, are on an epic journey across Japan, captivating hearts with every step. From bustling cities to serene landscapes, they're sharing each unforgettable adventure on Kantaro’s TikTok. San Chan, the charming Shiba Inu, is quickly becoming the face of joy and positivity. Let’s rally behind this adorable pup and turn her into the internet’s most lovable, meme-worthy sensation! Официальный сайт: http://sanchan.live Купить SAN сейчас!

Токеномика и анализ цен San Chan (SAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене San Chan (SAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M Общее предложение: $ 941,97M $ 941,97M $ 941,97M Оборотное предложение: $ 911,99M $ 911,99M $ 911,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,49M $ 6,49M $ 6,49M Исторический максимум: $ 0,03753525 $ 0,03753525 $ 0,03753525 Исторический минимум: $ 0,00045775 $ 0,00045775 $ 0,00045775 Текущая цена: $ 0,00691577 $ 0,00691577 $ 0,00691577 Узнайте больше о цене San Chan (SAN)

Токеномика San Chan (SAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики San Chan (SAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAN, изучите текущую цену SAN!

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