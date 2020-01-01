Токеномика SALT (SALT) Откройте для себя ключевую информацию о SALT (SALT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SALT (SALT) The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan. Официальный сайт: https://www.saltlending.com/ Купить SALT сейчас!

Токеномика и анализ цен SALT (SALT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SALT (SALT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 87,48M $ 87,48M $ 87,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Исторический максимум: $ 17,22 $ 17,22 $ 17,22 Исторический минимум: $ 0,00126801 $ 0,00126801 $ 0,00126801 Текущая цена: $ 0,0161328 $ 0,0161328 $ 0,0161328 Узнайте больше о цене SALT (SALT)

Токеномика SALT (SALT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SALT (SALT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SALT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SALT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SALT, изучите текущую цену SALT!

Прогноз цены SALT Хотите узнать, куда может двигаться SALT? Наша страница прогноза цены SALT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SALT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!