Токеномика Sage Universe (SAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Sage Universe (SAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Sage Universe (SAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sage Universe (SAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M Исторический максимум: $ 0,04726243 $ 0,04726243 $ 0,04726243 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00182408 $ 0,00182408 $ 0,00182408 Узнайте больше о цене Sage Universe (SAGE)

Токеномика Sage Universe (SAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sage Universe (SAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAGE, изучите текущую цену SAGE!

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