Токеномика SAD HAMSTER (HAMMY) Откройте для себя ключевую информацию о SAD HAMSTER (HAMMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен SAD HAMSTER (HAMMY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAD HAMSTER (HAMMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Исторический максимум: $ 0,077248 $ 0,077248 $ 0,077248 Исторический минимум: $ 0,00016518 $ 0,00016518 $ 0,00016518 Текущая цена: $ 0,00168177 $ 0,00168177 $ 0,00168177 Узнайте больше о цене SAD HAMSTER (HAMMY)

Токеномика SAD HAMSTER (HAMMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAD HAMSTER (HAMMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAMMY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAMMY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAMMY, изучите текущую цену HAMMY!

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