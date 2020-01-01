Токеномика Saad Boi (SAAD) Откройте для себя ключевую информацию о Saad Boi (SAAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Saad Boi (SAAD) SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Официальный сайт: https://www.saadboisol.com/ Купить SAAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Saad Boi (SAAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Saad Boi (SAAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 204,03K $ 204,03K $ 204,03K Общее предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Оборотное предложение: $ 857,82M $ 857,82M $ 857,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 237,84K $ 237,84K $ 237,84K Исторический максимум: $ 0,00503728 $ 0,00503728 $ 0,00503728 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023778 $ 0,00023778 $ 0,00023778 Узнайте больше о цене Saad Boi (SAAD)

Токеномика Saad Boi (SAAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Saad Boi (SAAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAAD, изучите текущую цену SAAD!

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