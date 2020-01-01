Токеномика RUNNER (RUNNER) Откройте для себя ключевую информацию о RUNNER (RUNNER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RUNNER (RUNNER) Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta. Официальный сайт: https://runneronbase.io/ Купить RUNNER сейчас!

Токеномика и анализ цен RUNNER (RUNNER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RUNNER (RUNNER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 379,32K $ 379,32K $ 379,32K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 379,32K $ 379,32K $ 379,32K Исторический максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Исторический минимум: $ 0,062812 $ 0,062812 $ 0,062812 Текущая цена: $ 0,378732 $ 0,378732 $ 0,378732 Узнайте больше о цене RUNNER (RUNNER)

Токеномика RUNNER (RUNNER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RUNNER (RUNNER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNNER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNNER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNNER, изучите текущую цену RUNNER!

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